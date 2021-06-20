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В ДТП в Адыгее погибли четыре человека

RT на русскомиещё 2
6 часов назад
В результате столкновения возле станицы Гиагинской в Адыгее погибли четыре человека, трое пострадали.
В ДТП в Адыгее погибли четыре человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Лобовое столкновение с участием отечественного автомобиля и иномарки произошло в 12:30 мск в Гиагинском районе. Участок дороги, на котором произошла авария, временно закрыт для проезда транспорта.
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