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Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых машин под Ростовом-на-Дону

ТАСС
3 часа назад
Столкновение автомобилей Hyundai Accent и Toyota Camry произошло на автодороге Самбек - Матвеев Курган в Ростовской области. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетняя, сообщили в воскресенье журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Пять человек пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Авария произошла около 18:00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent при развороте с обочины не предоставил преимущество двигавшемуся автомобилю Toyota Camry и допустил с ним столкновение.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Accent - женщина 1975 года рождения и девушка 1999 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota - 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, отметили в отделе пропаганды.
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