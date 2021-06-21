В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права

МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Госавтоинспекция планирует с 2025 года использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках, сообщили СМИ в МВД России

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Это сделает процесс в условиях города более безопасным и поможет экзаменаторам объективнее оценивать кандидатов в водители.

В ведомстве отметили, что инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Сроки реализации — с 2025 по 2030 годы.

Ранее в Госавтоинспекции заявляли, что собираются использовать на экзаменах машины с беспилотными системами. Автомобили будут оснащены камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, в основе которого навигатор с оцифрованной дорогой.