Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права

Праймиещё 2
6 часов назад
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Госавтоинспекция планирует с 2025 года использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках, сообщили СМИ в МВД России.
В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права
Фото: ПраймПрайм
Это сделает процесс в условиях города более безопасным и поможет экзаменаторам объективнее оценивать кандидатов в водители.
В ведомстве отметили, что инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Сроки реализации — с 2025 по 2030 годы.
Ранее в Госавтоинспекции заявляли, что собираются использовать на экзаменах машины с беспилотными системами. Автомобили будут оснащены камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, в основе которого навигатор с оцифрованной дорогой.
Но экзаменующиеся не останутся один на один с роботизированной системой. Автоинструктор будет находиться в машине.
ДТП,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители