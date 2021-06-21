"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга - Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
"В результате ДТП пострадали девять детей, а также водитель. По предварительным данным, дети получили легкие травы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.