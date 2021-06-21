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Два автобуса столкнулись на Кубани, один загорелся

ТАССиещё 1
49 минут назад
Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, после столкновения один из них загорелся. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга - Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
"В результате ДТП пострадали девять детей, а также водитель. По предварительным данным, дети получили легкие травы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.
Уточняется, что к работам привлекли 25 человек и девять единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
ДТП,Видео,МЧС,
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