В Краснодарском крае 9 детей и водитель пострадали в ДТП с автобусами

Девять детей и водитель пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла при столкновении двух автобусов, которые в составе колонны перевозили детей в Туапсинском районе. По предварительным данным, дети получили легкие травмы.

Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что у одного из автобусов отказали тормоза.

Представитель экстренных служб рассказал РИА "Новости", что авария произошла на Джубга-Сочи.

В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар.