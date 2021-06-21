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В Краснодарском крае 9 детей и водитель пострадали в ДТП с автобусами

Газета.Ruиещё 13
30 минут назад
Девять детей и водитель пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла при столкновении двух автобусов, которые в составе колонны перевозили детей в Туапсинском районе. По предварительным данным, дети получили легкие травмы.
Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что у одного из автобусов отказали тормоза.
Представитель экстренных служб рассказал РИА "Новости", что авария произошла на Джубга-Сочи.
В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар.
В результате столкновения одно транспортное средство загорелось, пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Адыгее.
ДТП,Видео,РИА Новости,
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