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СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса с детьми в Туапсе

ТК «Звезда»иещё 3
7 часов назад
СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса с детьми в Туапсе
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Следственные органы СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).
Как сообщили в Следственном комитете, столкновение двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, произошло утром 21 июня на автодороге «Джубга-Сочи» в районе поселка Новомихайловского.
«Автобусы перевозили детей в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находилось 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Из транспортного средства были эвакуированы все пассажиры», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно оперативным данным, в результате столкновения пострадало семеро детей, которые с различными травмами доставлены в больницу. Как позже сообщили врачи, их жизням ничего не угрожает.
На месте аварии работает следователь территориального следственного отдела СКР.
ДТП,СКР,
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