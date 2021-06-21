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В Подмосковье пьяный полицейский устроил аварию с грузовиком и скрылся

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Пьяный сотрудник московского управления ГИБДД устроил аварию с грузовиком-рефрижератором в Подольске и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пьяный полицейский устроил ДТП под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ДТП произошло на улице Горького. Полицейский въехал в припаркованный грузовик-рефрижератор, после чего скрылся без машины.
В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в машине полицейского. У них диагностировали переломы свода и основания черепа, лобной, теменной и височной кости, сотрясение мозга и ушибы.
В отношении полицейского следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе столичной полиции в свою очередь уточнили, что один из пострадавших — следователь полиции отдела по Коммунарке, который был не на службе. Оба пострадавших были госпитализированы. Сам водитель также обращался к медикам и был отпущен после осмотра.
Медицинская экспертиза установила алкогольное опьянение у полицейского.
«Виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — заявили в главке.
ДТП,ГИБДД,МВД,
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