СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами на Кубани

На Кубани столкнулись два автобуса, перевозившие детей. 16 человек, 15 из которых — несовершеннолетние, в результате аварии были доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стал отказ тормозов одного из автобусов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Авария с участием двух автобусов произошла утром 21 июня около 9.30 в Туапсинском районе Краснодарского края. Они двигались в одном направлении в составе колонны из десяти экскурсионных автобусов, перевозивших детей лагеря «Шахтинский текстильщик», расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре.

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«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга — Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов», — сообщили в ведомстве.

На кадрах любительской съемки, оказавшихся в сети, видно, как от одного автобуса, пострадавшего в ДТП, исходит внушительный клуб дыма.

Всего в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих. В результате аварии, по официальным данным ГУ МВД , были госпитализированы 16 человек (15 из них — несовершеннолетние). Остальные продолжили движение в других автобусах, предоставленных детским центром.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры уточняет, что пострадавшие получили ушибы и царапины, состояние некоторых врачи оценивают как средней тяжести. Для получения экстренной помощи они были направлены в центральную районную больницу поселка Новомихайловка, добавил собеседник агентства из ведомственных структур.

«У восьми детей состояние средней тяжести. Ушибы», — сообщил источник.

Начальник медчасти Туапсинской центральной районной больницы 2 Марина Манукян уточнила, что стационарное лечение пострадавшим не требуется.

«Дети еще здесь, но они ждут, когда за ними приедут, класть в больницу никого не будут», — цитирует Манукян «Интерфакс».

По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность тормозной системы одного из автобусов.

Для ликвидации последствий ДТП были привлечены силы 25 человек и девяти единиц техники, пожар в настоящий момент потушен. Сотрудники Госавтоинспекции на участке трассы, где произошла авария, ввели круговое движение. На месте происшествия также работают следователи с целью установления всех обстоятельств случившегося. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в свою очередь подтвердили, что по факту аварии инициирована проверка.

«По поручению прокурора края Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали дети», — сказано в сообщении ведомства.

В Следственном комитете также сообщили, что после ДТП региональным управлением заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это не первая крупная авария, произошедшая в Краснодарское крае за последние дни.

Так, на прошлой неделе на автодороге Петровская—Славянск-на-Кубани в Славянском районе рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Автобус в результате аварии въехал в кювет и опрокинулся на крышу, в салоне в это время находились 32 человека. Семь человек после столкновения получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу, погибших удалось избежать.

До этого в Усть-Лабинском районе столкнулись три легковых автомобиля, следовавшие по автодороге Краснодар — Кропоткин. Предварительно было установлено, что 20-летний водитель Lada Priora ехал с большим превышением скорости и врезался в машину Nissan , которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen . Водитель Nissan от полученных травм скончался, также пострадал водитель и четверо пассажиров Volkswagen, среди которых были дети.