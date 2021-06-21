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Фура врезалась в подземный переход в центре Москвы

Газета.Ruиещё 6
5 часов назад
Водитель фуры потерял управление и врезался в подземный переход в центре Москвы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram. По данным ведомства, мужчине стало плохо за рулем. Сообщается, что инцидент произошел на Садовой-Каретной улице. "По предварительной информации пострадал только водитель грузового автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас рядом с местом инцидента затруднено движение автомобилей. Это уже не первое подобное происшествие за месяц. Ранее на западе Москвы водитель автомобиля не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку. В результате происшествия никто из пешеходов не пострадал. Водителя машины госпитализировали.
Фура врезалась в подземный переход в центре Москвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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