Фура врезалась в подземный переход в центре Москвы

Водитель фуры потерял управление и врезался в подземный переход в центре Москвы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram. По данным ведомства, мужчине стало плохо за рулем. Сообщается, что инцидент произошел на Садовой-Каретной улице. "По предварительной информации пострадал только водитель грузового автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас рядом с местом инцидента затруднено движение автомобилей. Это уже не первое подобное происшествие за месяц. Ранее на западе Москвы водитель автомобиля не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку. В результате происшествия никто из пешеходов не пострадал. Водителя машины госпитализировали.