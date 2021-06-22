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Биткойн упал на 8,8%

ТАССиещё 3
3 часа назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снижался до $29,881 тыс. (-8,78%), свидетельствуют данные площадки CoinDesk на 15:30 мск.
Биткойн упал на 8,8%
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным на 15:38 мск, курс биткойна находился на уровне $29,821 тыс. (-8,41%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
ДТП,ИТАР-ТАСС,
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