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В Татарстане водитель ВАЗа намеренно сбил школьника

Газета.Ru
1 час назад
В Татарстане водитель автомобиля ВАЗ-2105 умышленно сбил школьника на дороге, сообщает РЕН ТВ. На записи с камер видеонаблюдения видно, что машина едет по улице, в то время как по обочине идет молодой человек.
В Татарстане водитель ВАЗа намеренно сбил школьника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Через несколько метров водитель резко останавливает автомобиль, затем включает задний ход и едет в обратную сторону, к пешеходу.
В результате, машина наехала на школьника, а затем скрылась с места происшествия. На данный момент о состоянии школьника ничего не известно.
Ранее в Татарстане нетрезвый сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой. МВД Татарстана организовало служебную проверку.
21 июня на Кубани столкнулись два автобуса, перевозившие детей. 16 человек, 15 из которых — несовершеннолетние, в результате аварии были доставлены в больницу.
ДТП,Lada,МВД,РЕН ТВ,
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