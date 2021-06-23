Автомобиль с детьми опрокинулся на крышу из-за клеща

В автомобиле также находились дети – 15-летний подросток и 8-летняя девочка. Они получили травмы головы и позвоночника. У водителя автомобиля – травма головы и перелом ребер.Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ногинском районе Московской области.