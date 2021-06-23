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Клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими в Приморье

Москва24иещё 1
4 часа назад
Три человека пострадали в результате аварии на трассе в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Автомобиль с детьми опрокинулся на крышу из-за клеща
Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краюпресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Honda CRV пыталась убрать со своего плеча клеща, отвлеклась от дороги и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
"Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет, как оказалось, это был клещ. Не отпуская руль и продолжив движение, женщина попросила свою дочь подать бутылку с водой, для того чтобы поместить туда клеща", – говорится в сообщении.
В автомобиле также находились дети – 15-летний подросток и 8-летняя девочка. Они получили травмы головы и позвоночника. У водителя автомобиля – травма головы и перелом ребер.Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ногинском районе Московской области.
ДТП,Honda,МВД,
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