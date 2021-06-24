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Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму

ТАССиещё 4
35 минут назад
Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки в Крыму, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.
Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным советника главы республики Олега Крючкова, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа, легкие травмы получили двое, в том числе водитель.
"По предварительным данным, около 19:40 часов на дороге Симферополь - Алушта - Ялта, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение, после чего допустил опрокидывание на бок, - говорится в сообщении МВД. - В результате ДТП два пассажира Mercedes-Benz Sprinter и водитель Volkswagen получили травмы".
Крючков уточнил, что группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. "Водитель из Севастополя. Прозевал поворот, разворачивался, не пропустил встречку. У водителя перелом ребра", - добавил Крючков.
По его данным, детей пересадили на другой автобус, пострадавшим оказана помощь.
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