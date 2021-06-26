Смертельное ДТП в Москве: такси залетело под КамАЗ

В результате столкновения легкового автомобиля такси и самосвала КамАЗ погибло три человека. Инцидент произошел на Московской кольцевой автодороге.

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Как сообщает РЕН ТВ, ДТП случилось на 45 километре МКАД. В результате автокатастрофы погиб водитель такси и две женщины. Предположительно, погибшие женщины были пассажирками машины такси.

На месте работает скорая, полиция, спасатели. Виновник этого дорожного инцидента еще не установлен, выясняются все обстоятельства ДТП.