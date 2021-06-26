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В российском регионе рухнул автомобильный мост

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
В Приморье обрушилась часть автомобильного моста. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель администрации Уссурийского городского округа.
Автомобильный мост рухнул в Приморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ЧП произошло на объекте между селами Борисовка и Кугуки. Пострадавших нет. Движение по мосту приостановлено. Ситуацию спасает то, что между этими населенными пунктами имеются объездные пути.
Сейчас специалисты обследуют конструкцию и пытаются установить причины обрушения. Также предстоит определить, возможно ли восстановить мост.
24 апреля в пригороде Екатеринбурга пешеходный мост рухнул на проезжую часть. ЧП произошло из-за грузовика с крупногабаритным грузом — в момент проезда под мостом у машины лопнули два колеса и перевесивший груз задел конструкцию.
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