Накануне в кузбасском городе не поделили перекресток три легковушки. Одна из них перевернулась на крышу, а другая снесла дорожный знак.

В субботу, 26 июня, в Юрге на пересечении Московской и Кирова, напротив памятника Ленину – столкнулись три машины, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, один из водителей выехал на "красный", не уступив дорогу, и совершил столкновение. Затем к ним "присоединилась" еще одна легковушка. В результате автомобиль перевернулся, также досталось знаку "Пешеходный переход".