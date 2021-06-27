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Тройное ДТП с перевертышем в Юрге попало на видео

Vse42.ru
1 час назад
Накануне в кузбасском городе не поделили перекресток три легковушки. Одна из них перевернулась на крышу, а другая снесла дорожный знак.
В субботу, 26 июня, в Юрге на пересечении Московской и Кирова, напротив памятника Ленину – столкнулись три машины, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.
Судя по опубликованным кадрам, один из водителей выехал на "красный", не уступив дорогу, и совершил столкновение. Затем к ним "присоединилась" еще одна легковушка. В результате автомобиль перевернулся, также досталось знаку "Пешеходный переход".
О пострадавших людях ничего не говорится, но на место приезжала скорая помощь. Стражи порядка уточняют детали произошедшего.
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