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Момент аварии с тремя погибшими в Красноярском крае попал на видео

Lenta.ru
53 минуты назад
Момент аварии на трассе в Красноярском крае, в которой погибли три человека, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».
На кадрах видно, как автомобиль Lexus пересек встречную полосу, после чего врезался в столб.
Авария произошла ранее 27 июня на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск. Жертвами ДТП стали 33-летний водитель и два пассажира 23 и 19 лет. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, что послужило причиной аварии.
Ранее сообщалось, что в Челябинске мотоциклист погиб во время гонки с полицейскими, которые пытались его остановить. Мотоциклист в ходе опасных маневров столкнулся со встречным автомобилем.
ДТП,Видео,Lexus,
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