Водитель скорой помощи погиб в ДТП под Самарой

В Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины скорой помощи. Водитель «скорой» погиб, еще шестеро человек пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: ФедералПресс /Елена Сычева ФедералПресс /Елена Сычева

«Сегодня в городе Отрадном столкнулись машина скорой помощи, грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель «скорой», шесть человек пострадали», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Среди пострадавших в ДТП – фельдшер и двое пациентов. Фельдшер сейчас находится в тяжелом состоянии, к нему вылетела бригада санавиации из областной клинической больницы.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель легкового автомобиля. Он не пропустил на перекрестке машину «скорой», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой. Спецавтомобиль отбросило на стоявший КамАЗ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибшего водителя и слова поддержки пострадавшим в аварии.

«Ситуация находится на контроле главы региона. Губернатор дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Родственникам погибшего будет, в том числе, оказана материальная помощь», – сообщили в пресс-службе правительства региона.