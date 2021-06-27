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Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Самарской области

РИА "ФедералПресс"
4 часа назад
В Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины скорой помощи. Водитель «скорой» погиб, еще шестеро человек пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Водитель скорой помощи погиб в ДТП под Самарой
Фото: ФедералПресс /Елена СычеваФедералПресс /Елена Сычева
«Сегодня в городе Отрадном столкнулись машина скорой помощи, грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель «скорой», шесть человек пострадали», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Среди пострадавших в ДТП – фельдшер и двое пациентов. Фельдшер сейчас находится в тяжелом состоянии, к нему вылетела бригада санавиации из областной клинической больницы.
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель легкового автомобиля. Он не пропустил на перекрестке машину «скорой», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой. Спецавтомобиль отбросило на стоявший КамАЗ.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибшего водителя и слова поддержки пострадавшим в аварии.
«Ситуация находится на контроле главы региона. Губернатор дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Родственникам погибшего будет, в том числе, оказана материальная помощь», – сообщили в пресс-службе правительства региона.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.
ДТП,Дмитрий Азаров,ГИБДД,РИА Новости,
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