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Под Ростовом в лобовом ДТП погибли три человека

Российская Газета
2 часа назад
В Ростовской области на 150 километре автодороги Шахты-Цимлянск произошло лобовое столкновение грузовика и ВАЗ-2112. В результате лобового столкновения машин погибли три молодых человека от 19 до 21 года.
Под Ростовом в лобовом ДТП погибли три человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предположительно причиной аварии стали ошибки начинающего водителя ВАЗ-2112, который имел стаж вождения менее одного года. Молодой человек допустил съезд на обочину с последующим выездом на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.
"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112, а также двое пассажиров 2002 и 1998 годов рождения", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ДТП,ГИБДД,
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