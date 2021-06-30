Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.
«Сегодня в Альшеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69-м км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись Lada Kalina и КамАЗ с прицепом (молоковоз)», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и один получил серьёзные травмы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.