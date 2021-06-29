В Ставропольском крае три человека стали жертвами ДТП

Три человека стали жертвами ДТП, которое произошло во вторник, 29 июня на Ставрополье.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ГИБДД
, по неустановленным пока причинам столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe
и ВАЗ-21099.
Известно, что аварии произошла в Советском округе Ставропольского края на 280-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды.
В результате случившегося погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Ещё один пассажир ВАЗ
, а также водитель иномарки находятся в реанимацию. Их состояние оценивается, как тяжёлое.
На месте ДТП сейчас работают полицейские и следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате автокатастрофы в Нижегородской области.
Известно, что два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком в городе Лысково, на 500-м километре федеральной трассы «Волга». Кроме трех погибших, в автоаварии есть также один пострадавший — его доставили в местную больницу с различными травмами.