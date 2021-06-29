В Ставропольском крае три человека стали жертвами ДТП

Три человека стали жертвами ДТП, которое произошло во вторник, 29 июня на Ставрополье.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ГИБДД , по неустановленным пока причинам столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe и ВАЗ-21099.

Известно, что аварии произошла в Советском округе Ставропольского края на 280-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды.

В результате случившегося погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Ещё один пассажир ВАЗ , а также водитель иномарки находятся в реанимацию. Их состояние оценивается, как тяжёлое.

На месте ДТП сейчас работают полицейские и следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате автокатастрофы в Нижегородской области.