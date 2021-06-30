Пятеро погибли: крупное ДТП на Кубани попало на видео

Крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы, пишет Life Shot.

Авария произошла в Красноармейском районе на 25-м км трассы А289 в станице Новомышастовская. Пострадавших госпитализировали в местные больницы.

Уточняется, что два легковых автомобиля ехали по трассе и в какой-то момент столкнулись лоб в лоб. От сильного удара легковушки вынесло на третье авто, с которым также произошло сильное столкновение.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.