Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Пятеро погибли: крупное ДТП на Кубани попало на видео

News.ru
2 часа назад
Крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы, пишет Life Shot.
Авария произошла в Красноармейском районе на 25-м км трассы А289 в станице Новомышастовская. Пострадавших госпитализировали в местные больницы.
Уточняется, что два легковых автомобиля ехали по трассе и в какой-то момент столкнулись лоб в лоб. От сильного удара легковушки вынесло на третье авто, с которым также произошло сильное столкновение.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Волгоградской области перевернулась «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек.
ДТП,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители