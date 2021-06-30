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Автобус с мигрантами перевернулся на российской трассе

Lenta.ru
1 час назад
В российском регионе опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии в Волгоградской области пострадали 13 человек, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Автобус с мигрантами перевернулся на трассе в Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской областиГУ МВД России по Волгоградской области
Всего в транспорте было 14 пассажиров. Мигранты ехали на работу, документов при себе у них не было. В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.
В управлении по вопросам миграции рассказали, что в автобусе ехали граждане Узбекистана, работающие в России на законных основаниях, передает «Интерфакс».
Кроме того, в комитете здравоохранения отметили, что после аварии в больницу попали десять мужчин и две женщины. Среди травм — рваные раны лица и головы, переломы позвоночника и травмы живота.
Ранее в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали 15 человек, все они были доставлены в больницу. Инцидент, в результате которого одно из транспортных средств загорелось, произошел в Туапсинском районе.
ДТП,Интерфакс,
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