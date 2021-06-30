Составлен антирейтинг Москвы по числу «пьяных» аварий

ГИБДД обнародовали перечень округов Москвы, где чаще всего происходят аварии с участием пьяных автолюбителей. Лидером является Северный округ города.

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Как показал анализ инцидентов за январь-май этого года, на территории Северного округа произошло 17 происшествий, в которых приняли участие пьяные водители. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. Следом идут Южный и Восточный округа: по 16 эпизодов. По сравнению с 2020 годом эти показатели тоже уменьшились на 24% и 36% соответственно.

На Юго-западный округ Москвы пришлись 15 аварий с нетрезвыми шоферами (-12%). Еще по 14 ДТП случились в Юго-восточном и Западном округах: -13% и -30% соответственно. На последней ступени рейтинга расположился Северо-восточный округ с 13 авариями (-19%).

По словам руководителя ГИБДД Михаила Черникова, правоохранители начали не так часто регистрировать такие происшествия, количество которых сократилось на 40%. Известны и данные касательно аварий с погибшими и потерпевшими в текущем году. В январе-мае получили повреждения в дорожных инцидентах на 7,2% людей меньше, чем прежде, а число погибших сократилось на 13%.