Водителя лишили прав за быструю езду по гоночной трассе

В Австралии полицейские задержали водителя, который при движении по гоночной трассе нарушил скоростной режим. Мужчина в итоге не только лишился прав, но еще и получил довольно внушительный штраф в размере 2500 австралийских долларов.

После инцидента водитель BMW рассказал, что не знал о нарушении правил. Дело в том, что трасса работает в качестве гоночной только в период соревнований. В остальное же время она эксплуатируется как обычная дорога со всеми вытекающими последствиями.

Для мирового автоспорта это довольно распространенная практика, когда в качестве гоночный трасс выступают обычные дороги. Дорогу просто закрывают для всех, кроме спортсменов, а по окончании заездов снова вводят в эксплуатацию.

Так же работает трасса в Монако, где проводят гонки Формулы-1 и трасса во Франции Circuit de la Sarthe, где проходят гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана». К таковым относится и австралийская Mount Panorama, где произошел инцидент.