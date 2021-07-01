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Водителя BMW лишили прав за быструю езду по гоночной трассе

Car.ru
25 минут назад
В Австралии полицейские задержали водителя, который при движении по гоночной трассе нарушил скоростной режим. Мужчина в итоге не только лишился прав, но еще и получил довольно внушительный штраф в размере 2500 австралийских долларов.
Водителя лишили прав за быструю езду по гоночной трассе
Фото: Car.ruCar.ru
После инцидента водитель BMW рассказал, что не знал о нарушении правил. Дело в том, что трасса работает в качестве гоночной только в период соревнований. В остальное же время она эксплуатируется как обычная дорога со всеми вытекающими последствиями.
Для мирового автоспорта это довольно распространенная практика, когда в качестве гоночный трасс выступают обычные дороги. Дорогу просто закрывают для всех, кроме спортсменов, а по окончании заездов снова вводят в эксплуатацию.
Так же работает трасса в Монако, где проводят гонки Формулы-1 и трасса во Франции Circuit de la Sarthe, где проходят гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана». К таковым относится и австралийская Mount Panorama, где произошел инцидент.
Полицейские остановили мужчину за то, что он ехал со скоростью 119 километров в час, в то время как максимально разрешённая скорость на этой дороге 60 километров в час.
ДТП,BMW,
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