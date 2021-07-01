Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

News.ru
1 час назад
Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» в Сальском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.
В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок
Фото: Ростов Сегодня/vk.comРостов Сегодня/vk.com
Инцидент произошёл минувшей ночью. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, нарушив правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с «ГАЗелью».
В ГИБДД пояснили, что погибли водитель и пассажиры легковушки, в их числе четырёхлетняя девочка, а также водитель «ГАЗели» и его пассажир.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельство инцидента.
Ранее крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы.
ДТП,ГИБДД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители