В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» в Сальском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.

Фото: Ростов Сегодня/vk.com Ростов Сегодня/vk.com

Инцидент произошёл минувшей ночью. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, нарушив правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с «ГАЗелью».

В ГИБДД пояснили, что погибли водитель и пассажиры легковушки, в их числе четырёхлетняя девочка, а также водитель «ГАЗели» и его пассажир.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельство инцидента.