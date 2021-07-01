В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» в Сальском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД
по региону.
Фото: Ростов Сегодня/vk.comРостов Сегодня/vk.com
Инцидент произошёл минувшей ночью. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, нарушив правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с «ГАЗелью».
В ГИБДД пояснили, что погибли водитель и пассажиры легковушки, в их числе четырёхлетняя девочка, а также водитель «ГАЗели» и его пассажир.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельство инцидента.
Ранее крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы.