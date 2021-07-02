Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Киевского шоссе

ДТП с участием двух грузовиков случилось на МКАД в районе Киевского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно" телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Уточняется, что авария произошла на 46-м километре внутренней стороны автодороги. "Столкнулись два грузовых автомобиля с последующим опрокидыванием прицепа на обочине, в 1 и частично 2 полосе движения", – уточнили в Telegram-канале Дептранса.