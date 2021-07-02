Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Киевского шоссе

Москва24
3 часа назад
ДТП с участием двух грузовиков случилось на МКАД в районе Киевского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.
Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Киевского шоссе
Фото:  телеграм-канал "Дептранс.Оперативно" телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Уточняется, что авария произошла на 46-м километре внутренней стороны автодороги. "Столкнулись два грузовых автомобиля с последующим опрокидыванием прицепа на обочине, в 1 и частично 2 полосе движения", – уточнили в Telegram-канале Дептранса.
В результате случившегося никто не пострадал. При этом движение в районе аварии оказалось затруднено на 2,2 километра.Ранее авария с участием рейсового автобуса случилась в Сочи. ДТП произошло на федеральной трассе А-148. В результате случившегося пострадали шесть человек.
ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители