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В ДТП в Башкирии погибли шесть человек

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
В результате столкновения двух автомобилей в Кушнаренковском районе Башкирии погибли шесть человек, одна из машин загорелась, сообщила пресс-служба МВД по республике.
При столкновении двух авто погибли 6 человек в Башкирии
Фото: ТАССТАСС
По предварительным данным ведомства, у грузовика Skania, ехавшего в Уфу, отлетело переднее левое колесо на встречную LADA Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной «Нивой», после чего загорелся, передает РИА «Новости».
«В результате аварии водитель и пять пассажиров LADA Largus скончались до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехали врио начальника УГИБДД и другие высокопоставленные офицеры. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее тринадцать человек получили травмы после опрокидывания «Газели» в Городищенском районе Волгоградской области.
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