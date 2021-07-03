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В Ростовской области пьяный подросток попал в аварию

Москва24иещё 4
5 часов назад
В Каменск-Шахтинске произошла авария, в результате которой погибли два человека. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нарушении ПДД в алкогольном опьянении. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Подросток управлял автомобилем ВАЗ-2112 и двигался по Советской улице в микрорайоне Лиховской в Каменск-Шахтинске. Не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной скорости, он не справился с управлением и столкнулся с деревом", – говорится в сообщении.
Двое пассажиров 19 и 16 лет погибли на месте.
Несовершеннолетний, находившийся за рулем, был доставлен в больницу. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Тамбовской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате произошедшего семь человек пострадали и один ребенок погиб. По данным пресс-службы ГИБДД, иномарка, в которой находилось трое детей, ехала к морю. Всех пострадавших детей доставили в медучреждения Тамбова.
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