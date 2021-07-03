В ГИБДД по Москве рассказали, как будут вести скрытое патрулирование в столице

"На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении [без ведомственной окраски], по тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую светографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях фиксируют нарушения ПДД", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24"
.
Быков отметил, что патрульные на автомобилях без ведомственной окраски будут выявлять водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, совершили выезд на полосу встречного движения, разговаривали по телефону без специального устройства, либо не пристегнули ремень безопасности. "Соответствующее правонарушение фиксируется фотовидеосредствами и передается патрульному автомобилю, который уже осуществляет остановку правонарушителя", - пояснил он.
Таким образом, Госавтоинспекция показывает водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет камер фотовидеофиксации, а также нет патрульного автомобиля, добавил начальник управления.