Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В ГИБДД по Москве рассказали, как будут вести скрытое патрулирование в столице

ТАССиещё 5
2 часа назад
Сотрудники столичной Госавтоинспекции будут выявлять нарушителей правил дорожного движения на автомобилях без соответствующей ведомственной окраски. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.
В ГИБДД по Москве рассказали, как будут вести скрытое патрулирование в столице
Фото: ТАССТАСС
"На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении [без ведомственной окраски], по тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую светографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях фиксируют нарушения ПДД", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Быков отметил, что патрульные на автомобилях без ведомственной окраски будут выявлять водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, совершили выезд на полосу встречного движения, разговаривали по телефону без специального устройства, либо не пристегнули ремень безопасности. "Соответствующее правонарушение фиксируется фотовидеосредствами и передается патрульному автомобилю, который уже осуществляет остановку правонарушителя", - пояснил он.
Таким образом, Госавтоинспекция показывает водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет камер фотовидеофиксации, а также нет патрульного автомобиля, добавил начальник управления.
ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители