В ГИБДД по Москве рассказали, как будут вести скрытое патрулирование в столице

Быков отметил, что патрульные на автомобилях без ведомственной окраски будут выявлять водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, совершили выезд на полосу встречного движения, разговаривали по телефону без специального устройства, либо не пристегнули ремень безопасности. "Соответствующее правонарушение фиксируется фотовидеосредствами и передается патрульному автомобилю, который уже осуществляет остановку правонарушителя", - пояснил он.