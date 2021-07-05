Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В Москве водитель BMW насмерть сбил женщину на самокате

Москва24иещё 3
1 час назад
На западе столицы водитель BMW сбил 30-летнюю женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В Москве водитель BMW насмерть сбил женщину на самокате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, пострадавшая пересекала проезжую часть в неположенном месте на самокате. В результате столкновения с автомобилем женщина скончалась.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
Ранее на севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. Специалисты оказали ему первую помощь. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей головы.
До этого в Свердловской области в результате наезда автобуса на остановку погибли шесть человек. Пострадали 15 человек, их госпитализировали. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса.
ДТП,BMW,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители