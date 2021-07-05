В Москве водитель BMW насмерть сбил женщину на самокате

На западе столицы водитель BMW сбил 30-летнюю женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

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По предварительным данным, пострадавшая пересекала проезжую часть в неположенном месте на самокате. В результате столкновения с автомобилем женщина скончалась.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Ранее на севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. Специалисты оказали ему первую помощь. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей головы.