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Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

ТАССиещё 6
3 часа назад
Авария с участием легкового автомобиля Nissan Primera произошла во вторник в Веселовском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погиб четырехлетний ребенок, еще три человека получили травмы.
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
ДТП произошло около 19:00 мск на подъезде к хутору Ленинскому от автодороги Веселый - Верхнесоленый - Ажинов. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля, травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
ДТП,Nissan Primera,Nissan,
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