Путин проехал на Aurus по ЦКАД

СОФРИНО /Московская область/. 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин за рулем Aurus проехал по одному из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Фото: ТАСС ТАСС

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Путин признался, что, сидя на водительском кресле, отчетливо ощущает деформационные швы на мостовом переходе дороги. Главный специалист Центра организации реконструкции и управления строительством госкомпании "Российские автомобильные дороги" Станислава Кузнецова , сопровождавшая в этой поездке президента, заверила главу государства, что это неизбежная технологическая издержка.

"Я обратил внимание: стыки все-таки чувствуются", - заметил глава государства. "На мостовых сооружениях?" - уточнила Кузнецова. Она сообщила Путину, что деформационные швы представляют собой конструкцию, которую практически невозможно сделать незаметной для водителя. Девушка уточнила, что есть две технологии - с металлическими креплениями и мастичные деформационные швы, которые практически не ощущаются. Но их можно устанавливать только на маленькие мостовые пролеты - длиной до 50 метров. "Когда у нас мостовое сооружение длинное, соответственно температурные перемещения большие у мостового сооружения, его нужно компенсировать. Тогда такой шов мастичный уже не подходит", - добавила она. "Это в мире везде так происходит?" - спросил Путин. Кузнецова заметила, что в этом вопросе Россия идет в ногу со всем остальным миром.

"Замечания у вас какие были по строительству?" - поинтересовался глава государства. Девушка отметила, что замечаний было "много, но все они были устранены", а на уточняющий вопрос Путина пояснила, что вопросы были к общему качеству работ. "Мы как заказчики стараемся контролировать, чтобы оно всегда было на высоте. Это всего касается", - сказала она.

Путин проехал по дороге от 47-го км ЦКАД до Центрального пункта управления интеллектуальной транспортной системы третьего пускового комплекса, который был запущен в ноябре прошлого года. Кузнецова рассказала, что это самый протяженный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги, его длина 105,9 км.