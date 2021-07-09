Водитель на BMW сбил двоих детей в Москве

«На ул. Металлургов у д. 37Б водитель автомобиля BMW совершил наезд на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте», - говорится в сообщении.
«Этот случай говорит о недостаточном знании детей норм безопасности, о непонимании какую реальную опасность таит в себе дорога. Уважаемые родители, уделяйте больше внимания детской дорожной безопасности, изо дня в день разъясняйте своим детям основные элементарные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. Это особенно актуально в летний период», - добавили в пресс-службе.