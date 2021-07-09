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Автомобиль сбил двух подростков на востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 6
4 часа назад
В столичном районе Перово автомашина сбила двух подростков, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Водитель на BMW сбил двоих детей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На ул. Металлургов у д. 37Б водитель автомобиля BMW совершил наезд на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, подростки получили несерьезные травмы.
В Госавтоинспекции уточнили, что пешеходный переход находится в 50 м от места происшествия. Водитель указанной машины находится на месте аварии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
«Этот случай говорит о недостаточном знании детей норм безопасности, о непонимании какую реальную опасность таит в себе дорога. Уважаемые родители, уделяйте больше внимания детской дорожной безопасности, изо дня в день разъясняйте своим детям основные элементарные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. Это особенно актуально в летний период», - добавили в пресс-службе.
ДТП,BMW,ГИБДД,
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