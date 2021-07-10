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Под Краснодаром из-за природного пожара столкнулись 13 машин

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
В Крымском районе Краснодарского края столкнулись 13 машин из-за задымления, которое вызвал природный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
13 машин столкнулись из-за пожара на Кубани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«10 июля около 12.50 мск в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги», — сказали в ведомстве.
В больницу были доставлены три человека. На месте работают специалисты, организовано реверсивное движение.
Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Сочи, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Авария произошла в селе Барановке. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Porter. После этого автобус съехал в кювет.
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