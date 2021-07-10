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Опубликовано видео с места аварии на востоке Москвы, где перевернулась "скорая"

Газета.Ru
5 часов назад
Дорожные службы убрали с проезжей части автомобиль скорой помощи, который перевернулся после аварии на востоке Москвы. Об этом сообщает с места происшествия корреспондент «Газеты.Ru».
Опубликовано видео с места аварии на востоке Москвы, где перевернулась "скорая"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП с участием нескольких машин произошло на пересечении дублера Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. «Скорая» получила боковой удар со стороны кроссовера Lexus, после чего перевернулась.
По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали четыре человека, трое из которых находились в медицинском автомобиле.
Из-за ДТП на месте происшествия образовались пробки: дублер был полностью перекрыт, 3-я Парковая почти полностью встала из-за перекрытия двух полос.
ДТП,Lexus,
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