Опубликовано видео с места аварии на востоке Москвы, где перевернулась "скорая"

Дорожные службы убрали с проезжей части автомобиль скорой помощи, который перевернулся после аварии на востоке Москвы. Об этом сообщает с места происшествия корреспондент «Газеты.Ru».

ДТП с участием нескольких машин произошло на пересечении дублера Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. «Скорая» получила боковой удар со стороны кроссовера Lexus , после чего перевернулась.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали четыре человека, трое из которых находились в медицинском автомобиле.