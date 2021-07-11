Двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. В администрации муниципалитета уточнили, что число пострадавших выросло до девяти человек, двое из них находятся в реанимации. "В больницу доставлены девять человек, двое из них [находятся] в реанимации, одного положили в палату, еще шесть человек получают помощь в травмпункте", - сообщил собеседник агентства.