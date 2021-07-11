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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

ТАССиещё 7
30 минут назад
Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
Двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани
Фото: ТАССТАСС
"Ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нем были 12 человек. Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. В администрации муниципалитета уточнили, что число пострадавших выросло до девяти человек, двое из них находятся в реанимации. "В больницу доставлены девять человек, двое из них [находятся] в реанимации, одного положили в палату, еще шесть человек получают помощь в травмпункте", - сообщил собеседник агентства.
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