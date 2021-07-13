Движение в Гагаринском тоннеле ограничили из-за аварии

Движение автотранспорта в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном тоннеле в Москве временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом вечером понедельника, 12 июля, рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» на полном ходу врезался в автомобиль службы «Гормост», который находился в крайней правой полосе в качестве прикрытия места проведения дорожных работ.
При аварии пострадали три человека, находившиеся в «ВАЗе». При этом водителя машины зажало, для его освобождения пришлось привлечь сотрудников МЧС.
Движение транспорта в Гагаринском тоннеле ограничено в одной из трех полос.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется проверка, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.