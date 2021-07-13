На Ставрополье маршрутка врезалась в БТР Росгвардии, погибли две пассажирки

В Предгорном районе Ставропольского края, на въезде в населенный пункт Тамбукан, столкнулись БТР Росгвардии и маршрутная "Газель" с пассажирами. В результате два человека погибли. Пять человек, включая детей, пострадали и были госпитализированы.

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По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель "Газели". Маршрутные такси в России несколько лет назад были признаны самым опасным видом транспорта: ими боялись пользоваться в среднем 47% опрошенных жителей страны, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля достигала 59%. Эксперт движения "Город и транспорт" Владимир Валдин тогда пояснял, что маршрутки будут создавать повышенную угрозу аварийности до тех пор, пока продолжат работать по существующей бизнес-модели, при которой "и компании, и водители на 100% зависят от выручки".

"БТР ехал в колонне и сопровождении ВАИ, а водитель "Газели" допустил столкновение", — утверждают в пресс-службе Росгвардии Северо-Кавказского округа.

В результате лобового столкновения с БТР погибли две пассажирки маршрутки — женщины 1958 и 1952 годов рождения. Пострадала женщина 1979 года рождения и четверо детей 2005-2008 годов рождения, у них в основном ушибы и вывихи. Водитель "Газели" Замир Куготов не пострадал.