Массовое ДТП на российской трассе: Столкнулись восемь автомобилей

По информации ГУМВД региона, в результате случившегося погибла 12-летняя девочка.
«Еще 3 пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения», — сказали в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 30 человек, попал в ДТП на российской трассе в Сочи. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, после чего съехал в кювет. В результате аварии пострадали 13 человек.