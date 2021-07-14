Mercedes депутата сбил полицейского

В местной больнице пострадавшему была оказана медицинская помощь — врачи диагностировали у него ушибы рук и головы. В свою очередь сам депутат Вакарин сообщил, что в автомобиле находился не он, а его сын, который ехал домой из больницы.

Вакарин также пояснил, что сына выписали из больницы на домашнюю обсервацию — у него положительные тесты на коронавирус. «С его [сына] слов, [он] стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме», — пояснил депутат. Он также отметил, что конфликта с полицейскими не было.