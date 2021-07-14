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Mercedes российского депутата сбил полицейского

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Автомобиль депутата гордумы Тобольска Сергея Вакарина сбил сотрудника полиции. Об этом в среду, 14 июля, сообщает РЕН ТВ.
Mercedes депутата сбил полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, инцидент произошел 13 июля на 8-м километре автодороги Тобольск — деревня Байгора вблизи Тобольска. Полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz AMG G63 за выезд на встречную полосу.
Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на данные сотрудников правоохранительных органов, Сергей Вакарин имел признаки алкогольного опьянения и при проверке документов стал вести себя агрессивно. В какой-то момент он якобы выхватил сотовый телефон из рук полицейского и совершил наезд на инспектора ДПС.
В местной больнице пострадавшему была оказана медицинская помощь — врачи диагностировали у него ушибы рук и головы. В свою очередь сам депутат Вакарин сообщил, что в автомобиле находился не он, а его сын, который ехал домой из больницы.
Вакарин также пояснил, что сына выписали из больницы на домашнюю обсервацию — у него положительные тесты на коронавирус. «С его [сына] слов, [он] стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме», — пояснил депутат. Он также отметил, что конфликта с полицейскими не было.
ДТП,Mercedes-Benz,ГИБДД,МВД,РЕН ТВ,
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