ГИБДД поймала троих блогеров-нарушителей в Москве

Следующего водителя инспекторы ГИБДД задержали на Ярославском шоссе. У него выявили 151 штраф. Автомобиль пришлось отправить на штрафстоянку, а у его собственника - изъять права и арестовать на пять суток. Далее полицейские задержали третьего блогера, который привлекался 71 раз. Материалы по его делу отправили в суд.

ГИБДД все также будет искать в мировой Сети видеозаписи с нарушениями ПДД, реагировать оперативно на эти материалы и принимать все необходимые меры по отношению к нарушителям.

В июне сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала блогера, который опубликовал в интернете ролик, где он проезжает на красный сигнал светофора. В это время он интересовался у подписчиков, догадываются ли те, что за такие действия якобы ничего не будет. Инспекторы доставили 25-летнего парня в участок, составив на него ряд протоколов. Нарушитель, в свою очередь, пообещал быть теперь законопослушным.