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ГИБДД поймала сразу троих блогеров-нарушителей ПДД в Москве

Car.ru
38 минут назад
В России сотрудники ГИБДД продолжают бороться с блогерами, которые нарушают ПДД на дорогах. Недавно полицейские задержали сразу троих таких водителей.
ГИБДД поймала троих блогеров-нарушителей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Москве местные инспекторы ГИБДД задержали троих блогеров, привыкших систематически нарушать ПДД. Двоих привлекли 6 июня, первого из них сотрудники правоохранительных органов остановили на Кутузовском проспекте. Как оказалось, он целых 582 раза нарушал правила, после чего публиковал в интернете видеоролики, где демонстрировал свои «похождения». В результате блогера суд арестовал на семь суток.
Следующего водителя инспекторы ГИБДД задержали на Ярославском шоссе. У него выявили 151 штраф. Автомобиль пришлось отправить на штрафстоянку, а у его собственника - изъять права и арестовать на пять суток. Далее полицейские задержали третьего блогера, который привлекался 71 раз. Материалы по его делу отправили в суд.
ГИБДД все также будет искать в мировой Сети видеозаписи с нарушениями ПДД, реагировать оперативно на эти материалы и принимать все необходимые меры по отношению к нарушителям.
В июне сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала блогера, который опубликовал в интернете ролик, где он проезжает на красный сигнал светофора. В это время он интересовался у подписчиков, догадываются ли те, что за такие действия якобы ничего не будет. Инспекторы доставили 25-летнего парня в участок, составив на него ряд протоколов. Нарушитель, в свою очередь, пообещал быть теперь законопослушным.
ДТП,ГИБДД,МВД,
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