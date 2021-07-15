Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Известный врач погиб в аварии в Москве

Анна Безрукова
1 час назад
В Москве 49-летний кандидат медицинских наук Феликс Лернер передвигался на своем байке Yamaha Raider по Лермонтовскому проспекту, когда наперерез ему на красный свет выскочил "Ниссан-Ноут". Лернер врезался в него, не успев среагировать и уменьшить скорость. В результате полученных в ДТП травм известный врач умер на месте. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Известный врач погиб в аварии в Москве
Фото: ТАССТАСС
За рулем "Ниссана" находился 24-летний Нурилло А. При себе он не имел никаких документов.
Феликс Всеволодович Лернер трудился в ГКБ 15. За четверть века стажа через него прошло большое число довольных клиентов, которые характеризовали его как самого необычного и нестандартно мыслящего акушера-гинеколога.
Также недавно стало известно, что в Москве автомобиль Mercedes сбил байкера. ДТП случилось на Остоженке.
По сведениям РЕН ТВ, транспортное средство принадлежит известному пластическому хирургу Гаухар Мансуровой. Но кто был за рулем авто в момент аварии – пока не установлено.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля под Челнами разбился 39-летний мужчина. Авария случилась в 21:30 на 1 км + 900 м автотрассы поселок Татарстан — Чершелы Тукаевского района.
Мужчина на мотоцикле KAYO Motor передвигался со стороны села Чершелы по направлению к поселку Татарстан, выбрал небезопасную скорость и оказался в кювете. Установлено, что он ехал без шлема и у него отсутствовали права категории А.
Мужчина умер на месте до прибытия «скорой помощи». Медики не обнаружили на теле погибшего видимых повреждений, причина смерти будет установлена при вскрытии.
ДТП,Nissan,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители