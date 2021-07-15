Известный врач погиб в аварии в Москве

В Москве 49-летний кандидат медицинских наук Феликс Лернер передвигался на своем байке Yamaha Raider по Лермонтовскому проспекту, когда наперерез ему на красный свет выскочил "Ниссан-Ноут". Лернер врезался в него, не успев среагировать и уменьшить скорость. В результате полученных в ДТП травм известный врач умер на месте. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash

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За рулем " Ниссана " находился 24-летний Нурилло А. При себе он не имел никаких документов.

Феликс Всеволодович Лернер трудился в ГКБ 15. За четверть века стажа через него прошло большое число довольных клиентов, которые характеризовали его как самого необычного и нестандартно мыслящего акушера-гинеколога.

Также недавно стало известно, что в Москве автомобиль Mercedes сбил байкера. ДТП случилось на Остоженке.

По сведениям РЕН ТВ, транспортное средство принадлежит известному пластическому хирургу Гаухар Мансуровой. Но кто был за рулем авто в момент аварии – пока не установлено.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля под Челнами разбился 39-летний мужчина. Авария случилась в 21:30 на 1 км + 900 м автотрассы поселок Татарстан — Чершелы Тукаевского района.

Мужчина на мотоцикле KAYO Motor передвигался со стороны села Чершелы по направлению к поселку Татарстан, выбрал небезопасную скорость и оказался в кювете. Установлено, что он ехал без шлема и у него отсутствовали права категории А.