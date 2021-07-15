Военный грузовик перевернулся на Садовом кольце

Отмечается, что колонна военных машин двигалась по Малой Сухаревской улице. Возле дома 12 один из грузовиков перевернулся, в результате чего он перегородил четыре дорожные полосы из пяти. Предполагается, что водитель машины не справился с управлением, поэтому она опрокинулась на бок.