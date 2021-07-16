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Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП

Газета.Ru
1 час назад
Известный акушер-гинеколог Феликс Лернер разбился насмерть на своем мотоцикле на юго-востоке Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия. На Лермонтовском проспекте он врезался в легковой автомобиль, сообщает НСН. Как уточняет Telegram-канал столичного управления ГИБДД, авария произошла по вине водителя иномарки - он повернул на красный сигнал светофора на перекрестке. Стаж работы Леренера в качестве акушера-гинеколога составляет около 30 лет. Практиковал в городской клинической больнице N 15 им. О.М. Филатова.
ДТП,ГИБДД,
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