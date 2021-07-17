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Один из трех сбитых машиной на западе Москвы детей умер

Lenta.ruиещё 21
1 час назад
Пятилетний мальчик, сбитый автомобилем на дороге вместе с еще двумя детьми на западе Москвы, скончался. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению Госавтоинспекции, ребенок, у которого диагностировали перелом основания черепа, умер в больнице.
Ранее женщина, сбившая троих детей на западе Москвы, раскрыла причину ДТП. Водитель автомобиля Mazda заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне».
16 июля россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошел на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У мальчика четырех лет врачи диагностировали перелом голени, закрытую черепно-мозговую травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
ДТП,Видео,Mazda,ГИБДД,
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