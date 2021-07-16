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«Сидела в телефоне»: сбившая детей в Москве водитель назвала причину ДТП

News.ru
51 минуту назад
Девушка, сидевшая за рулём Mazda, под колёса которой попали трое детей, их мама и бабушка, назвала причину аварии. Оказалось, в этот момент водитель «сидела в телефоне», пишет «МК».
«Сидела в телефоне»: сбившая детей москвичка объяснилась
Фото: ТАССТАСС
Виновница аварии заявила, что просто не заметила людей, переходивших дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и была увлечена гаджетом. Как выяснилось, у девушки оказался небольшой опыт вождения.
Иномарка в момент ДТП двигалась со скоростью около 50 км/ч. На полном ходу машина снесла детей, а также задела их маму и бабушку. Один ребёнок находился в коляске, пострадавшие дети находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.
Очевидцы рассказали, как детей уносили с дороги на зелёную разделительную полосу, а водитель Mazda в панаме и шортах в это время разговаривала с кем-то по телефону и плакала.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на улице Авиаторной. Под колёса машины угодили девятимесячный младенец и два ребёнка — четырёх и пяти лет.
ДТП,Mazda,
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