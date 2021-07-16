«Сидела в телефоне»: сбившая детей москвичка объяснилась

Девушка, сидевшая за рулём Mazda , под колёса которой попали трое детей, их мама и бабушка, назвала причину аварии. Оказалось, в этот момент водитель «сидела в телефоне», пишет «МК».

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Виновница аварии заявила, что просто не заметила людей, переходивших дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и была увлечена гаджетом. Как выяснилось, у девушки оказался небольшой опыт вождения.

Иномарка в момент ДТП двигалась со скоростью около 50 км/ч. На полном ходу машина снесла детей, а также задела их маму и бабушку. Один ребёнок находился в коляске, пострадавшие дети находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

Очевидцы рассказали, как детей уносили с дороги на зелёную разделительную полосу, а водитель Mazda в панаме и шортах в это время разговаривала с кем-то по телефону и плакала.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.