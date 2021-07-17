Три человека погибли в ДТП в Марий Эл

УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

Ранее на западе Москвы зарегистрировали массовое ДТП - столкнулись пять автомобилей. Позднее стало известно, что ДТП произошло из-за каршеринга.