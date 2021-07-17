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Три человека погибли в ДТП в Марий Эл

Газета.Ru
1 час назад
Три человека погибли в автомобильной аварии в Волжском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Три человека погибли в ДТП в Марий Эл
Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий ЭлУГИБДД МВД по Республике Марий Эл
"В 18 часов на 84 км автодороги Йошкар-Ола- Зеленодольск, у села Помары, в результате ДТП погибли 3 человека. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
По информации РИА Новости, еще четыре человека пострадали в ДТП. Погибшие - водитель и два пассажира легкового автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на западе Москвы зарегистрировали массовое ДТП - столкнулись пять автомобилей. Позднее стало известно, что ДТП произошло из-за каршеринга.
ДТП,ГИБДД,МВД,
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