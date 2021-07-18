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Два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Мытищах

Вечерняя Москва
1 час назад
В подмосковных Мытищах вечером в субботу, 17 июля, произошла авария с участием двух автомобилей. «Лада» столкнулась с Hyundau на Осташковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Два человека погибли при столкновении автомобилей в Мытищах
Фото: moscow-livemoscow-live
В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ДТП, передает РЕН ТВ.
Другая авария произошла на Кутузовском проспекте. Причиной ДТП стал выезд автомобиля каршеринга на встречную полосу.
ДТП,Lada,РЕН ТВ,
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