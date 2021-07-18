Столкновение поездов в Приамурье: пострадали три человека

До трех возросло число жертв лобового столкновения грузовых поездов в Приамурье. Тело одного из пропавших без вести мужчин нашли в воскресенье утром, сообщает «Интерфакс».Извлекать его начнут после того, как восстановительный поезд сможет расчистить место подхода. Также продолжаются поиски еще одного человека. Госпитализированы трое пострадавших.Грузовые поезда столкнулись в субботу. Участок дороги, на котором произошла авария, используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Причиной катастрофы мог стать сердечный приступ у машиниста.