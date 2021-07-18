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Число жертв лобового столкновения поездов в Приамурье возросло до трех

BFM.RUиещё 1
1 час назад
До трех возросло число жертв лобового столкновения грузовых поездов в Приамурье. Тело одного из пропавших без вести мужчин нашли в воскресенье утром, сообщает «Интерфакс».
Столкновение поездов в Приамурье: пострадали три человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Извлекать его начнут после того, как восстановительный поезд сможет расчистить место подхода. Также продолжаются поиски еще одного человека. Госпитализированы трое пострадавших.
Грузовые поезда столкнулись в субботу. Участок дороги, на котором произошла авария, используется угледобывающей компанией без участия РЖД. Причиной катастрофы мог стать сердечный приступ у машиниста.
ДТП,РЖД,Интерфакс,
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